Полиция Мурманска прокомментировала историю со служебной машиной, которая припарковалась на месте для беременных

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-23T10:21:47+03:00

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На минувших выходных мурманские паблики в "ВКонтакте" облетела фотография, сделанная на парковке у одного из гипермаркетов города. На ней видно, что машина с проблесковыми маячками и синими госномерами, стоит на месте для беременных и семей с маленькими детьми.

Горожане сразу возмутились: это за будущая мама из ГИБДД? Или страж порядка приехал за покупками с маленькими ребенком? История дошла до полиции, где проверили машину - благо, номера хорошо читались - и пришли к неожиданным выводам.

Служебную машину на месте для парковки для беременных заметили у одного из гипермаркетов Мурманска. Фото: Андрей Мартюшов

- Установлено, что данный автомобиль не используется в оперативно-служебной деятельности ни сотрудниками Госавтоинспекции, ни другими службами УМВД России по Мурманской области, - сообщили в пресс-службе полиции региона.

При этом там же пояснили, что машина-"призрак" в целом не нарушила правила парковки. Дело в том, что "Парковка для будущих мам и семей с маленькими детьми" отсутствует в перечне дорожных знаков.

- Кроме того, на представленном изображении вблизи припаркованного транспортного средства отсутствует информационный знак 6.4 «Парковка», в совокупности со знаком дополнительной информации 8.17 «Инвалиды», который запрещал бы водителю автомобиля осуществлять парковку транспортного средства на расстоянии 2,5 метров по обе стороны от знака, - уточнили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU