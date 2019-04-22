В Полярных Зорях федерального беглеца случайно нашли в подъезде

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-22T16:47:36+03:00

В Мурманской области приставы случайно заметили мужчину, которого искали на федеральном уровне. Северянину не повезло столкнуться в подъезде с сотрудниками УФССП. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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Сотрудники УФССП по Мурманской области, видимо, обладают хорошей памятью. Особенно, на лица, ведь без этого в их профессии никуда. В городе Полярные Зори судебные приставы нашли мужчину, который находился в федеральном розыске - просто в подъезде случайно столкнулись. Чудеса, да и только!

Внимательности сотрудников УФССП остается позавидовать. Особенно если учесть плохое освещение на площадке и общий сумбур, ведь в тот момент они выслеживали совсем другого, так сказать, «клиента».

- С целью исполнения постановления о принудительном приводе должника по алиментам судебные приставы прибыли по адресу его проживания. В подъезде на лестничной клетке они встретили другого должника. «Старый знакомый» не только являлся должником по оплате коммунальных платежей, но еще и находился в федеральном розыске, - извещает пресс-служба УФССП по Мурманской области.

Понятное дело, когда приставы попросили северянина пройти с ними, тот не обрадовался такому повороту событий. Мужчина «дал стрекача», но убежать не успел - на выходе из подъезда беглеца задержали. Вскоре северянина доставили в отдел полиции «Полярнозоринский».

По какой причине мужчина попал в федеральный розыск, доподлинно неизвестно. Скорее всего, как-то нарушил условия приговора после получения судимости. На эту версию указывает тот факт, что искали беглеца сотрудники УФСИНа.

ИСТОЧНИК KP.RU