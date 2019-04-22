Певица из Мурманск в шоу "Песни" получила доверие авансом

СЕГОДНЯ 17:03 2019-04-22T17:03:09+03:00

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Две певицы из Мурманской области в этом году покоряли второй сезон шоу "Песни". Но если Fox in oil не смогла пройти отборочный этап, то вот Элизабет Десалень понравилась и Тимати, и Басте.

Те без раздумий пропустили девушку во второй тур. Первый его отбор прошел в эту субботу, 20 апреля. И вот тут Элизабет пришлось не так просто. Северянка решила спеть авторскую песню "До утра".

Тимати ни песня, ни исполнение не понравились. Причем он забраковал всю пятерку участников, в которой была мурманчанка. Баста был более снисходительным и дал Элизабет петь дальше в новом этапе шоу. Вот только заметил, что пропускает ее "авансом". Так что певице было над чем подумать.

Напомним, что в воскресенье телеканал "Матч ТВ" показал выпуск "Неизведанной хоккейной России", снятый в Мурманской области. А на выходных в Кировске работали на передачей "Играй, гармонь!".

ИСТОЧНИК KP.RU