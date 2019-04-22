«Тотальный диктант – 2019»: В Мурманске стало в четыре раза больше отличников

СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-22T16:27:33+03:00

Люди научились готовиться к экзамену, да и текст в этом году оказался легче

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Апрель – это месяц, когда сотни жителей Заполярья стремятся проверить свое знание родного русского языка. И этот год не стал исключением. Напомним, «Тотальный диктант – 2019» прошел 13 апреля сразу в девяти городах Мурманской области.

- В этом году проверить свои знания пришли 583 человека, что несколько больше чем в 2018м. Результаты впечатляют – 79 отличников. До этого самым урожайным мы считали год, когда пятерки получили 18 северян, - рассказывает координатор проекта «Тотальный диктант» в Мурманске Саида Ибатуллина. – В целом много грамотных работ: мало орфографических ошибок, в основном пунктуационные. И, кстати, почти нет таких, где было бы запредельное количество недочетов.

Неужели мурманчане за год стали грамотнее? Увы, нет! Такие впечатляющее результаты Саида Талгатовна объясняет тем, что многие участвуют в испытании из года в год и уже научились готовиться к «Тотальному диктанту». Это во-первых. А во-вторых, в этот раз мурманчанам досталась третья часть «Литературного детектива» Павла Басинского под названием «Ловец душ». Текст оказался легче того, что писали в прошлом году и в орфографическим, и пунктуационном плане.

- Самыми частотные орфографические ошибки северяне допустили в словах «обаять» и «пессимистический». Что касается пунктуации, недочеты были обидные. Например, в тексте несколько вопросительных предложений, некоторые не услышали нужную интонацию и не поставили необходимый знак. Две пунктуационные ошибки - уже четверка, - говорит Саида Ибатуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU