2019-04-22T14:44:04+03:00
Происшествия

Ревнивец из Мурманска вложил нож в руку убитого им человека

Таким образом 41-летний мужчина пытался замести следы преступления
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманске расследуют убийство, совершенное на почве ревности.В Мурманске расследуют убийство, совершенное на почве ревности.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Чаще всего физические расправы в Заполярье происходят на почве спиртного. Не стал исключением из печального правила и недавний случай в областном центре. И все-таки он выделяется на общем фоне алкогольной «бытовухи». Убийца из Мурманска попытался отвести от себя подозрение с изрядной изобретательностью.

Начиналось все по классической схеме. Два приятеля (одному 41 год, другому - 32) встретились в квартире у младшего, на Героев-Североморцев, и устроили застолье. Когда мурманчане «хватили лишку», между ними вспыхнула ссора на почве ревности к знакомой женщине. По версии следствия, старший собутыльник схватился за нож и...

- Обвиняемый нанес один удар ножом в область живота потерпевшего. От полученного телесного повреждения последний скончался на месте преступления. Желая избежать ответственности за совершенное деяние, злоумышленник вытер нож, после чего вложил его в руку погибшего, - сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Обычно мы видим такие запутанные схемы только в художественных фильмах и сериалах, но вот мурманчанин попытался использовать такой метод на практике. Дерзкая попытка, впрочем, провалилась с треском - обвести вокруг пальца следователей не удалось.

Возбуждено уголовное дело по признакам убийства (статья 105 УК РФ). Это значит, что ревнивцу грозит немалый срок - до 15-ти лет колонии. На время следствия мурманчанина поместили в изолятор. Кстати, своей вины мужчина не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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