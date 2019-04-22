2019-04-22T13:38:10+03:00
Происшествия

Эпизод третий: Начальник оперотдела колонии в Мурмашах пронес осужденному еще один мобильник

Сумма взятки, полученная за услуги, сотрудником УИС выросла до 85 тысяч рублей
Варвара РУСЛАНОВА
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Жажда денег оказалась сильнее чести мундира.Жажда денег оказалась сильнее чести мундира.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия» в отношении начальника оперативного отдела исправительной колонии строго режима №18 в Мурмашах, идет полным ходом. Напомним, за 20 тысяч рублей мужчина пронес на территорию режимного учреждения iPhone. На прошлой неделе в деле появился второй эпизод, в котором фигурирует уже сумма взятки в 50 тысяч рублей, а сегодня в СКР сообщили и о третьем. его выявили также совместно с ОСБ УФСИН по Мурманской области.

- По версии следствия, в августе прошлого года подозреваемый по договоренности с одним из осужденных пронес на режимную территорию мобильный телефон марки Samsung для личного пользования своего подопечного. В качестве благодарности тот перевел ему 15 тысяч рублей на банковскую карту, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

По информации источника «КП», на преступление сотрудника УИС толкнул крупный долг перед букмекерами. Пока следователи выявили три эпизод его незаконной деятельности, но не исключено, что их будет больше. Уже сегодня сумма полученной им взятки выросла с 20 тысяч рублей до 85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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