В Мурманске загорелся частный 2-этажный дом возле телевышки

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-22T11:04:02+03:00

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В областном центре найдется немало частных коттеджей, как «самостройных», так и вполне легальных. Здания возводились на более-менее удобных участках с незапамятных времен; некоторые из них сейчас заброшены.

Немалое количество таких вот мурманских домов расположилось на сопках, в районе Больничного городка. Сегодня утром в этом районе загорелся частный коттедж. Возгорание произошло 22 апреля около 9-ти часов утра. Мощный столб дыма рельефно вырисовывался на фоне мурманской телевышки, которая находится в паре минут ходьбы от источника возгорания.

На улицу Шолохова, где находится дом, выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Однако подобраться к источнику возгорания оказалось непросто.

- Пожарные кружат по гаражам, подъехать не знают как, - заметил в соцсети очевидец происшествия Андрей Карданов.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что все не так страшно, как казалось на первый взгляд.

- Никто не пострадал. Это было не эксплуатируемое 2-этажное здание. На место выезжали три пожарных расчета, поскольку районе «безводный», - пояснил «КП» сотрудник пресс-службы МЧС по Мурманской области Антон Желонкин.

Восстановить сгоревший дом, скорее всего, не получится. Впрочем, хозяева и так уже давно махнули на него рукой. Причина возгорания выясняется. Не исключено, что в здание пробрались бродяги или подростки, которые развели внутри огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU