2019-04-22T11:04:02+03:00
Происшествия

В Мурманске загорелся частный 2-этажный дом возле телевышки

Людей в заброшенном здании не оказалось
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Фото: группа "Мурманск ДТП ЧП"Фото: группа "Мурманск ДТП ЧП"
Изменить размер текста:

В областном центре найдется немало частных коттеджей, как «самостройных», так и вполне легальных. Здания возводились на более-менее удобных участках с незапамятных времен; некоторые из них сейчас заброшены.

Немалое количество таких вот мурманских домов расположилось на сопках, в районе Больничного городка. Сегодня утром в этом районе загорелся частный коттедж. Возгорание произошло 22 апреля около 9-ти часов утра. Мощный столб дыма рельефно вырисовывался на фоне мурманской телевышки, которая находится в паре минут ходьбы от источника возгорания.

На улицу Шолохова, где находится дом, выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Однако подобраться к источнику возгорания оказалось непросто.

- Пожарные кружат по гаражам, подъехать не знают как, - заметил в соцсети очевидец происшествия Андрей Карданов.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что все не так страшно, как казалось на первый взгляд.

- Никто не пострадал. Это было не эксплуатируемое 2-этажное здание. На место выезжали три пожарных расчета, поскольку районе «безводный», - пояснил «КП» сотрудник пресс-службы МЧС по Мурманской области Антон Желонкин.

Восстановить сгоревший дом, скорее всего, не получится. Впрочем, хозяева и так уже давно махнули на него рукой. Причина возгорания выясняется. Не исключено, что в здание пробрались бродяги или подростки, которые развели внутри огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Считанные часы остались до открытия выставки "Сирийный перелом" в Мурманске
В Мурманске контейнерные площадки от мусора будет убирать специальная бригада
Андрей Чибис принял участие в литературной эстафете и прочитал стихотворение
Снегоход с четырьями людьми провалился в реку Воронья, водитель погиб
Сбежавший из центра соцпомощи к маме мурманский школьник найден
23 апреля Мурманская областная больница проведет первую онлайн-встречу врача с пациентами
Очевидцы: В водителя грузовика, повредившего пять машин у аэропорта "Мурманск" стреляли
Председатель комитета по культуре Сергей Ершов пришел посмотреть спектакль в драмтеатр
В Мурманске у Кольского залива нашли труп
"Матч ТВ" покажет выпуск "Неизвестной хоккейной России", снятый в Мурманске
В Мурманске пропал 10-летний Егор Шаталин
В Ловозере четыре человека на снегоходе провалились под лед
Североморск наградили орденом "Во славу флота российского" первой степени
Мурманчанке, которая хочет стать донором почки для своего сына, помогли земляки
В Мурманске служебная собака нашла дилера с двумя свертками гашиша
Алексей Веллер рассказал, откуда у мурманских моряков оказались 9,5 тонн кокаина
В Оленегорске впервые сел вертолет санавиации с жительницей Краснощелья на борту