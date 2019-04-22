2019-04-22T12:04:14+03:00
Общество

В Мурманске дошкольники сдавали экзамен на знание ПДД пони в костюме зебры

Экскурс в мир безопасности на дороге для малышей провели первоклассники и инспекторы ДПС
Елена МОЛОДЦОВА
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Пони Зося нарядилась в костюм зебры и пришла в деский сад, чтобы принять экзамен на знание ПДД. Фото: Отдельный батальон ДПС ГИБДДПони Зося нарядилась в костюм зебры и пришла в деский сад, чтобы принять экзамен на знание ПДД. Фото: Отдельный батальон ДПС ГИБДД
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Ни для кого не секрет, что пешеходы должны также хорошо знать правила дорожного движения, как и водители. Правда, экзамены у них в отличие от последних никто не принимает, надеясь на их сознательность. В ГИБДД решили исправить это недоразумение и предложили проверить знания по дорожной безопасности воспитанникам детского сада №58 в Мурманске.

- Инспекторы ДПС и ученики первого класса школа №56 встретились с дошколятами. Вместе они повторили правила пешеходной безопасности, а потом проследовали через все нерегулируемые переходы на пути в детский сад и школу. Первоклассники рассказали малышам о светоотражателях и показали, где и как их нужно носить, - рассказывают в отдельном батальоне ДПС ГИБДД по Мурманску.

Экзамен на знание правил дорожного движения у дошколят принимала добродушная пони Зося, нарядившаяся по этому случаю в специальный полосатый костюм. Конечно, увидев «зебру» дети воодушевились, ответили на все каверзные вопросы взрослых и вспомнили даже стихи про дорожные знаки. А затем покормили и сфотографировались с полосатым талисманом акции. К тем, кто не смог пообщаться с Зосей на улице, пони вместе с дорожными и инспекторами пришла в детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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