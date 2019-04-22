2019-04-22T10:38:33+03:00
Политика

Считанные часы остались до открытия выставки "Сирийный перелом" в Мурманске

Горожане смогут увидеть более 500 образцов военной техники и оружия
Мария ПАШЕНКОВА
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"Сирийский перелом" уже побывал в Оленегорске. Фото: Алексей Мкртычян"Сирийский перелом" уже побывал в Оленегорске. Фото: Алексей Мкртычян
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Танки в городе! Но это не учения и не репетиция парада на 9 мая. В Мурманск прибыла передвижная выставка "Сирийский перелом".

Напомним, акция стартовала 23 февраля в Москве. Состав из 18 вагонов проедет по десяткам российских городов, где жители смогут увидеть настоящую военную технику и оружие. Многие экспонаты побывали в настоящих боевых действия, а также были отняты у боевиков. Всего состав везет около 500 образцов!

Ранее поезд останавливался в Кандалакше и Оленегорске.

Мурманчанам надо спешить. Выставка будет открыта только с 12.00 до 14.00. А с 11 часов начнется выставка боевой техники Северного флота на привокзальной площади. Также горожан ждут концерт, экскурсии и полевая кухня. Напоминаем, что из-за акции у вокзала будут введены новые правила для водителей.

После "Сирийский перелом" отправится в обратный путь в Москву, где финиширует накануне Дня Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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