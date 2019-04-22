Считанные часы остались до открытия выставки "Сирийный перелом" в Мурманске
Танки в городе! Но это не учения и не репетиция парада на 9 мая. В Мурманск прибыла передвижная выставка "Сирийский перелом".
Напомним, акция стартовала 23 февраля в Москве. Состав из 18 вагонов проедет по десяткам российских городов, где жители смогут увидеть настоящую военную технику и оружие. Многие экспонаты побывали в настоящих боевых действия, а также были отняты у боевиков. Всего состав везет около 500 образцов!
Ранее поезд останавливался в Кандалакше и Оленегорске.
Мурманчанам надо спешить. Выставка будет открыта только с 12.00 до 14.00. А с 11 часов начнется выставка боевой техники Северного флота на привокзальной площади. Также горожан ждут концерт, экскурсии и полевая кухня. Напоминаем, что из-за акции у вокзала будут введены новые правила для водителей.
После "Сирийский перелом" отправится в обратный путь в Москву, где финиширует накануне Дня Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU