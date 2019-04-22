В Мурманске контейнерные площадки от мусора будет убирать специальная бригада

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-22T09:45:51+03:00

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Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис не стал нарушать традицию и под занавес «оперативки», которая прошла в правительстве региона в уже привычные 8:00, обратил свой строгий взор на министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимира Гноевского:

- Как там подготовка к весне, которая, к слову, уже наступила?

- Информации о том, что кто-то из муниципалитетов не справляется, нет. В эти выходные, как и было запланировано, прошли первые субботники. Завтра будем договариваться о бесплатном приеме мусора, собранного в ходе них, - коротко доложил Владимир Николаевич. – Кроме того, сформирована бригада в Управлении отходами, которая займется уборкой контейнерных площадок для сбора мусора. Подчеркну, что пока это пилотный проект, который будет реализовываться только на территории Мурманска.

Андрей Чибис информацию принял, но заметил, что пока городам и поселкам области далеко от идеала чистоты.

- Грязновато, конечно! Органам местного самоуправления обеспечить максимально чистые города. Важнее задачи нет! – обозначил, чего ждет от местной власти, Андрей Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU