2019-04-22T08:27:16+03:00
Общество

Андрей Чибис принял участие в литературной эстафете и прочитал стихотворение

Для флешмоба он выбрал стихотворение про Север [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Андрей Чибис принял участие в литературном флешмобе. Фото: скриншот видеоАндрей Чибис принял участие в литературном флешмобе. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

12 апреля в поддержку акции "Библионочь" стартовал флешмоб "#ЧитайЗаМной". Каждый мог прочитать стихотворение на камеру, уложившись в минуту, выложить его в Instargam и передать эстафету другу.

К флешмобу подключился врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

- Спасибо губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову за эстафету #ЧитайЗаМной. Присоединяйтесь! Прочтите на камеру стихотворение, выкладывайте с хештегом #Библионочь и #ЧитайЗаМной, передавайте эстафету своим друзьям. Передаю флешмоб Антону Алиханову [губернатор Калининградской области], - написал в соцсетях Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что не учил специально стихотворение, а прочитал то, что помнил. И, что не удивительно, выбрал стихотворение про Север: "Не растет здесь ни горох ни клевер, настоящий здесь народ - здесь северяне, разведут костер с морошкой на поляне".

Андрей Чибис принял участие в литературной эстафете.Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис принял эстафету #ЧитайЗаМной от главы Вологодской области Олега Кувшинникова и прочитал на берегу Кольского залива стихотворение, которое помнит о севере еще с детства. Автор: Андрей Чибис! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске загорелся частный 2-этажный дом возле телевышки
Считанные часы остались до открытия выставки "Сирийный перелом" в Мурманске
В Мурманске контейнерные площадки от мусора будет убирать специальная бригада
Снегоход с четырьями людьми провалился в реку Воронья, водитель погиб
Сбежавший из центра соцпомощи к маме мурманский школьник найден
23 апреля Мурманская областная больница проведет первую онлайн-встречу врача с пациентами
Очевидцы: В водителя грузовика, повредившего пять машин у аэропорта "Мурманск" стреляли
Председатель комитета по культуре Сергей Ершов пришел посмотреть спектакль в драмтеатр
В Мурманске у Кольского залива нашли труп
"Матч ТВ" покажет выпуск "Неизвестной хоккейной России", снятый в Мурманске
В Мурманске пропал 10-летний Егор Шаталин
В Ловозере четыре человека на снегоходе провалились под лед
Североморск наградили орденом "Во славу флота российского" первой степени
Мурманчанке, которая хочет стать донором почки для своего сына, помогли земляки
В Мурманске служебная собака нашла дилера с двумя свертками гашиша
Алексей Веллер рассказал, откуда у мурманских моряков оказались 9,5 тонн кокаина
В Оленегорске впервые сел вертолет санавиации с жительницей Краснощелья на борту