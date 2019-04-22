Андрей Чибис принял участие в литературной эстафете и прочитал стихотворение

СЕГОДНЯ 08:27 2019-04-22T08:27:16+03:00

Для флешмоба он выбрал стихотворение про Север [видео]

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12 апреля в поддержку акции "Библионочь" стартовал флешмоб "#ЧитайЗаМной". Каждый мог прочитать стихотворение на камеру, уложившись в минуту, выложить его в Instargam и передать эстафету другу.

К флешмобу подключился врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

- Спасибо губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову за эстафету #ЧитайЗаМной. Присоединяйтесь! Прочтите на камеру стихотворение, выкладывайте с хештегом #Библионочь и #ЧитайЗаМной, передавайте эстафету своим друзьям. Передаю флешмоб Антону Алиханову [губернатор Калининградской области], - написал в соцсетях Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что не учил специально стихотворение, а прочитал то, что помнил. И, что не удивительно, выбрал стихотворение про Север: "Не растет здесь ни горох ни клевер, настоящий здесь народ - здесь северяне, разведут костер с морошкой на поляне".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/704531" frameborder="0"></iframe> Андрей Чибис принял участие в литературной эстафете.Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис принял эстафету #ЧитайЗаМной от главы Вологодской области Олега Кувшинникова и прочитал на берегу Кольского залива стихотворение, которое помнит о севере еще с детства. Автор: Андрей Чибис! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU