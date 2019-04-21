Сбежавший из центра соцпомощи к маме мурманский школьник найден
20 апреля 10-летний Егор Шаталин ушел из центра социальной помощи семье и детям в Мурманске. Побег был добровольным.
Его искали почти сутки, была версия, что он может направляться в сторону Абрам-мыса.
Теперь стало известно, что мальчика, к счастью, нашли.
- Егор не раз убегал из центра к своей маме. Сейчас установлено, что он находится в Абрам-мысе живой и здоровый. Оснований полагать, что в отношении него совершено какое-либо преступление против жизни и здоровья, не имеется, - рассказали в управлении Следственного комитета по Мурманской области.
Волонтеры и сотрудники благодарят всех, кто помогал с поисками Егора.
Также в Мурманской области ищут 13-летнюю Милену Феофилактову, пропавшую из-за истории об избиении девочки, и 73-летнего Михаила Кузаева, который по ошибке сошел с поезда Вологда-Мурманск в Оленегорске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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