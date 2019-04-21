2019-04-21T19:32:32+03:00
Общество

Сбежавший из центра соцпомощи к маме мурманский школьник найден

Егор дошел от улицы Старостина до Абрам-мыса
Мария ПАШЕНКОВА
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Егора нашли живым и невредимым. Фото: "МурманСпас"Егора нашли живым и невредимым. Фото: "МурманСпас"
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20 апреля 10-летний Егор Шаталин ушел из центра социальной помощи семье и детям в Мурманске. Побег был добровольным.

Его искали почти сутки, была версия, что он может направляться в сторону Абрам-мыса.

Теперь стало известно, что мальчика, к счастью, нашли.

- Егор не раз убегал из центра к своей маме. Сейчас установлено, что он находится в Абрам-мысе живой и здоровый. Оснований полагать, что в отношении него совершено какое-либо преступление против жизни и здоровья, не имеется, - рассказали в управлении Следственного комитета по Мурманской области.

Волонтеры и сотрудники благодарят всех, кто помогал с поисками Егора.

Также в Мурманской области ищут 13-летнюю Милену Феофилактову, пропавшую из-за истории об избиении девочки, и 73-летнего Михаила Кузаева, который по ошибке сошел с поезда Вологда-Мурманск в Оленегорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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