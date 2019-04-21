2019-04-21T09:03:39+03:00
Общество

Мурманчанке, которая хочет стать донором почки для своего сына, помогли земляки

Операция может не получиться без дорогих лекарств
Мария ПАШЕНКОВА
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Дарья Штепа станет донором почки для своего сына Миши.Дарья Штепа станет донором почки для своего сына Миши.
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- До сегодняшнего дня я пыталась справиться самостоятельно, и, казалось бы, что мы обычная семья, у которой все хорошо. Сейчас пришло понимание, что сами мы не справимся, - рассказывает мурманчанка Дарья Штепа.

Ее сыну Мише 1 год и 4 месяца. С рождения ему поставили диагноз - зроническая почечная недостаточность терминальная стадия. И без перитонеального диализа он не выживет. Вот только у такого лечения оказалось много побочных эффектов. В том числе задержка умственного развития, отставание в весе, раны на месте входа катетера. Решение одно - трансплантация почки. Дарья готова стать донором для своего сына. Но есть одно "но".

- Пересадку почки нам будет проводить известный профессор, трансплантолог Михаил Каабак, в Научном центре здоровья детей в Москве. Ориентировочно в начале июня. Сейчас мы с Мишей находимся в центре и готовимся к операции. Трансплантация проводится бесплатно, но для того, чтобы моя почка прослужила Мишеньке в 2 раза дольше, и для того, чтобы снизить риск отторжения почки к минимуму, нам необходимы дорогостоящие препараты, которые не входят в список бесплатных. Стоимость этих препаратов 2 349 544 рубля, - пояснила Дарья.

Для ее семьи такая сумма слишком большая. 400 тысяч собрали для девушки коллеги. 19 апреля Дарья рассказала на личной странице в сети о своей проблеме. И менее чем за сутки удалось собрать 461 тысячу рублей!

На этом сбор денег был закрыт, потому что остаток на себя взял благотворительный фонд Русфонд.

Желаем Мишеньке большого здоровья!

ИСТОЧНИК KP.RU

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