2019-04-21T11:59:13+03:00
Общество

Североморск наградили орденом "Во славу флота российского" первой степени

Ранее эту регалию получил Полярный
Ника СВЕТЛОВА
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Североморск стал вторым городом в Мурманской области, который награжден орденом "Во славу флота российского". Фото: www.citysever.ruСевероморск стал вторым городом в Мурманской области, который награжден орденом "Во славу флота российского". Фото: www.citysever.ru
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Североморск - город военных. Но вот ни звания город-герой, ни город воинской славы у него нет - во время войны муниципалитета не существовало. На его месте был поселок Ваенга.

Но было бы не справедливо, если бы у ЗАТО не было регалий. Справедливость восторжествовала на этой неделе: Североморск наградили орденом "Во славу флота российского" первой степени. Церемония вручения состоялась символично: 18 апреля отмечается 68 лет со дня превращения Ваенги в Североморск и обретение статуса города.

- Мы любим флотскую столицу за ее неповторимость, за военную стать и суровость, и в тоже время открытость и сердечность. Все это в характере людей, которые живут здесь, кто считает Североморск своей малой родиной, кто посвятил ему свои лучшие годы. Наш город обладает удивительной притягательностью – и мы уверены, что в эти дни о нем вспоминают в самых разных уголках нашей страны: кто хоть раз побывал в нем, непременно мечтает вновь сюда вернуться, - сказал глава ЗАТО Владимир Евменьков во время передачи ордена.

Регалия "Во славу флота российского" была учреждена в 2011 года. Вручают его не только конкретным людям, например, ветеранам, но и коллективам, учреждениям. И городам. Так, в 2018 году им наградили Полярный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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