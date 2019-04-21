2019-04-21T08:45:27+03:00
Происшествия

В Мурманске служебная собака нашла дилера с двумя свертками гашиша

Мужчине грозит до 24 лет лишения свободы
Варвара РУСЛАНОВА
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Умное животное быстро обнаружило у наркодельца запрещенное вещество.Умное животное быстро обнаружило у наркодельца запрещенное вещество.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Когда к мужчине, торгующему смертельно опасным зельем, у подъезда в переулке Арктическом в столице Заполярья подошел потенциальный покупатель, он и не подозревал, что всего через пару минут станет непосредственным участником «маски-шоу». Контрольную закупку сотрудники управления наркоконтроля УМВД по Мурманской области проводили в сопровождении кинолога со служебной собакой и бойцов отряда специального назначения «Гром».

- Собака обнаружила у задержанного два свертка с камнеобразным веществом, в которых, как позже выяснили эксперты, находилось 19,68 грамма гашиша. В отношении 33-летнего мурманчанина было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - рассказывает начальник пресс-служба УМВД по Мурманской области Валерия Филлипова.

А позже, в ходе расследования, в копилку наркодилера добавилось еще одно уголовное дело, но уже по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Дело в том, что при обыска в гараже подозреваемого на улице Дежнева оперативники нашли 419 военных патронов отечественного производства, предназначенными для стрельбы из автоматов и ручных пулеметов. По двум статьям Уголовного кодекса РФ мурманчанину грозит до 24 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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