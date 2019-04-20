2019-04-20T16:37:49+03:00
Общество

В Оленегорске впервые сел вертолет санавиации с жительницей Краснощелья на борту

На центральном стадионе ее уже ждала карета скорой помощи
Елена МОЛОДЦОВА
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Под площадку для санавиации в Оленегорске отвели центральный стадион. Фото: группа Главы г.ОленегорскаПод площадку для санавиации в Оленегорске отвели центральный стадион. Фото: группа Главы г.Оленегорска
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Пора привыкать, что теперь нуждающиеся в экстренной медицинской помощи северяне будут летать на современном вертолете МИ-8 санавиации. Напомним, недавно его видели на дороге между Кировском и Апатитами, куда ему пришлось садиться из-за нерасчищенной площадки. А теперь вертушка приземлилась на центральном стадионе в Оленегорске.

- Для нашего города такое событие происходит впервые. Медицинский вертолет доставил в Оленегорск жительницу Краснощелья. На взлетно-посадочной площадке, под которую определили стадион, пациентку, нуждающуюся в госпитализации, уже ждала бригада скорой помощи, которая и отвезла женщину в больницу, - рассказал в соцсетях о важном для города событии глава Оленегорска Олег Самарский.

Также чиновник отметил, что программа развития санитарной авиации входит в число приоритетных проектов здравоохранения по поручению регионального профильного министерства и правительства Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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