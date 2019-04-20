2019-04-20T14:52:35+03:00
Общество

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис обсудил с молодежью полярки

Система соцподдержки, созданная еще в СССР, нуждается в систематизации
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис пообещал систематизировать меры соцподдержки северян на федеральном уровне. Фото: Из архива Андрея ЧибисаАндрей Чибис пообещал систематизировать меры соцподдержки северян на федеральном уровне. Фото: Из архива Андрея Чибиса
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Визит в Колу врио главы Заполярья Андрея Чибиса получился крайне любопытным, как для него самого, так и для простых людей. Еще бы! Северяне смогли озвучить высокому руководству столько наболевших проблем: и отмену шестидневной недели для заполярных школьников, и нерадивых собачников, не желающих убирать экскременты за своими питомцами, и многое другое. В том числе на встрече с молодежью Андрей Владимирович обсудил вопросы, так сказать, трудового законодательства.

- Мы говорили о создании рабочих мест и трансформации нашей системы подготовки кадров: нужно учить тех специалистов, которые будут востребованы у нас; необходима адекватная система стажировки, чтобы молодые люди получали необходимый опыт, - рассказал в соцсетях об итогах встречи Андрей Чибис. – Поговорили и про полярки для молодежи. Вопрос неоднозначный, так как в целом система соцподдержки, созданная еще в Советском Союзе, сегодня нуждается в систематизации. Уж слишком она запутанная и часто несправедливая. Это вопрос федерального регулирования, вместе с соседями этой темой займемся.

Получится ли у врио губернатора Мурманской области продвинуть этот вопрос в Москве и, наконец-то, отстоять права жителей Крайнего Севера, от которых в последнее время власть, кажется, отвернулась, покажет время. Нам же остается только надеяться, что энтузиазм Андрея Владимировича на этом не иссякнет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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