Вслед за Парижем: в Мурманске горела церковь

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-20T11:31:16+03:00

Пожар случается в недостроенном здании не в первый раз [видео]

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На этой неделе по всему миру обсуждают пожар, который почти отнял у человечества Нотр-Дам. Напомним, огонь занялся 15 апреля и уничтожил шпиль, крышу и частично внутренние помещения.

18 апреля тоже случился пожар, который северяне легко окрестили своим Нотр-Дамом, хотя до таких культурных последствий, как во Франции, нам далеко.

Вечером пятницы загорелось здание заброшенной недостроенной церкви на улице Печенгская. Пожар, по предварительным данным, начался в восьмом часу.

Церковь много лет стоит пустая, потому что так и не была введена в эксплуатацию. Строить ее начали христиане-адвентисты седьмого дня, позже в здании должен был разместиться храм святого Георгия Победоносца. Но это осталось лишь в планах.

При этом церковь часто горит. Пожар, например, здесь был в июне 2015 года. Тогда, как и сейчас, огонь охватил верхние этажи, в том числе самую высокую "башенную" часть. В МЧС Мурманской области рассматривают версию неосторожного обращения с огнем лиц без определенного места жительства. Но нельзя исключать и вероятность поджога - вдруг кто-то из северян захотел повторить Париж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/704316" frameborder="0"></iframe> В Мурманске горела церковь.Автор: vk.com/murmansk.region

ИСТОЧНИК KP.RU