Вслед за Парижем: в Мурманске горела церковь
На этой неделе по всему миру обсуждают пожар, который почти отнял у человечества Нотр-Дам. Напомним, огонь занялся 15 апреля и уничтожил шпиль, крышу и частично внутренние помещения.
18 апреля тоже случился пожар, который северяне легко окрестили своим Нотр-Дамом, хотя до таких культурных последствий, как во Франции, нам далеко.
Вечером пятницы загорелось здание заброшенной недостроенной церкви на улице Печенгская. Пожар, по предварительным данным, начался в восьмом часу.
Церковь много лет стоит пустая, потому что так и не была введена в эксплуатацию. Строить ее начали христиане-адвентисты седьмого дня, позже в здании должен был разместиться храм святого Георгия Победоносца. Но это осталось лишь в планах.
При этом церковь часто горит. Пожар, например, здесь был в июне 2015 года. Тогда, как и сейчас, огонь охватил верхние этажи, в том числе самую высокую "башенную" часть. В МЧС Мурманской области рассматривают версию неосторожного обращения с огнем лиц без определенного места жительства. Но нельзя исключать и вероятность поджога - вдруг кто-то из северян захотел повторить Париж.
В Мурманске горела церковь.Автор: vk.com/murmansk.region
ИСТОЧНИК KP.RU