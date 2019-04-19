Полиция Мурманска изъяла куртки и джинсы под брендами «Columbia» и «Levi's»

СЕГОДНЯ 17:34 2019-04-19T17:17:22+03:00

В Мурманске накрыли партию контрафактной одежды. В том числе и эти джинсы. Фото: пресс-служба мурманской таможни

Ущерб от контрафактной одежды и обуви составил 250 тысяч рублей

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Надзорные органы Заполярья бдительно следят за соблюдением высокого уровня торговой продукции. Для этого проводятся регулярные рейды по магазинам. В зоне риска - подвальчики и закутки, расположенные на самых задворках торговых центров. Именно там обычно сбывают откровенную подделку под культовую продукцию мегапопулярных фирм.

Недавно в Мурманске провели сразу 3 таких рейда. Сотрудники полиции вместе с таможенниками прошлись по злачным местам: неприметным торговым точкам города и вещевым рынкам. В итоге удалось собрать поистине богатый урожай фальшивой продукции.

Этого хватило бы, пожалуй, чтобы одеть и обуть небольшой поселок в Мурманской области. Шутка ли, 350 образцов контрафакта! В потоке ложно брендированной продукции ревизорам попадались джинсы, футболки, кроссовки, куртки, толстовки...

- Были выявлены факты продажи в розничной торговле предметов одежды и обуви, с нанесенными товарными знаками известных мировых брендов: «New Balance», «Levi's, Rebook», «Adidas», «Nike», «Philipp Plein», «Lacoste», «Tommy Hilfiger», «Reima», «Columbia», - извещает пресс-служба мурманской таможни.

Владельцам вышеперечисленных брендов причинен финансовый ущерб, и весьма значительный. Таможенный орган называет цифру в 250 тысяч рублей. Все это контрафактное изобилие уже не найдет своего «счастливого» покупателя. Одежду и обувь изъяли и в ближайшее время передадут на уничтожение.

ИСТОЧНИК KP.RU