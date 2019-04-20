2019-04-20T12:45:14+03:00
Общество

Дедушку, который случайно сошел не на своей остановке, видели в Североморске

73-летнего Михаила Кузаева ищут по всей Мурманской области
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
73-летний Михаил Федорович Кузаев 17 апреля в 15.30 случайно сошел с поезда Вологда-Мурманск" в Оленегорске. Фото: vk.com/la_murmansk73-летний Михаил Федорович Кузаев 17 апреля в 15.30 случайно сошел с поезда Вологда-Мурманск" в Оленегорске. Фото: vk.com/la_murmansk
Изменить размер текста:

- Пожалуйста, помогите найти папу! - обращается к жителям Мурманской области Петр Кузаев.

Он вместе с сестрой уже несколько дней ищет 73-летнего отца Михаила Федоровича Кузаева. Он 17 апреля по ошибке сошел с поезда Вологда-Мурманск в Оленегорске. И пропал.

Родственники боятся, что дедушка может быть дезориентирован.

- Один мужчина сообщил, что видел Михаила Федоровича в Североморске на улице Колышкина около спорткомплекса "Богатырь". Пожалуйста, все, кто может сейчас подключиться к поискам, помогите найти Михаила Федоровича в Североморске. Он может пойти по старому адресу на Советскую, 31А-6, Комсомольскую? 21-16 или к нам на Душенова? 11-4, - рассказал Петр Кузаев.

При этом его родные не исключают, что мужчина мог на попутке уехать в Мурманск или любой другой город области.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефонам 8921-515-40-01 (Петр Кузаев), 8921-176-74-51 (дочь Ольга Липина), в отряд "Лиза Алерт" или полицию 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Поиск людей в Мурманской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис обсудил с молодежью полярки
Вслед за Парижем: в Мурманске горела церковь
В аэропорту «Мурманск» пьяный водитель самосвала протаранил пять припаркованных машин
В Коле Андрея Чибиса попросили о «пятидневке» для заполярных школьников
Рейс из Мурманска, на котором объявился террорист, прибыл в Санкт-Петербург к полуночи
В аэропорту "Мурманск" мужчина зашел в самолет и сказал, что он террорист
Известные писатели-фантасты приехали в Ковдор в поисках Гипербореи
В Апатитах на озере Имандра умер рыбак
Полиция Мурманска изъяла куртки и джинсы под брендами «Columbia» и «Levi's»
В Мурманске мужчина напал на фельдшера скорой помощи
На чердаке мурманского краеведческого музея в ходе ремонта нашли птенцов сизого голубя
В Полярном мужчина вызвал полицейских домой и распылили на них слезоточивый газ
Для Кандалакшской ЦРБ пока не нашли главного врача
В Мурманске собирают деньги на операцию собаке с гниющей лапой
Источник: Андрей Чибис назвал кандидатов на увольнение из-за истории с драмтеатром
Пассажиркой итальянца, пытавшегося перепрыгнуть на машине мост в Петербурге, оказалась мурманчанка
Появилось видео смертельной аварии в Мурманской области, которую спровоцировал неизвестный лихач
В Мурманской области ветераны Великой Отечественной в Дню Победы получат по пять тысяч рублей
В Мурманской области туристы видели следы медведя