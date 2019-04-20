Дедушку, который случайно сошел не на своей остановке, видели в Североморске

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-20T12:45:14+03:00

73-летний Михаил Федорович Кузаев 17 апреля в 15.30 случайно сошел с поезда Вологда-Мурманск" в Оленегорске. Фото: vk.com/la_murmansk

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- Пожалуйста, помогите найти папу! - обращается к жителям Мурманской области Петр Кузаев.

Он вместе с сестрой уже несколько дней ищет 73-летнего отца Михаила Федоровича Кузаева. Он 17 апреля по ошибке сошел с поезда Вологда-Мурманск в Оленегорске. И пропал.

Родственники боятся, что дедушка может быть дезориентирован.

- Один мужчина сообщил, что видел Михаила Федоровича в Североморске на улице Колышкина около спорткомплекса "Богатырь". Пожалуйста, все, кто может сейчас подключиться к поискам, помогите найти Михаила Федоровича в Североморске. Он может пойти по старому адресу на Советскую, 31А-6, Комсомольскую? 21-16 или к нам на Душенова? 11-4, - рассказал Петр Кузаев.

При этом его родные не исключают, что мужчина мог на попутке уехать в Мурманск или любой другой город области.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефонам 8921-515-40-01 (Петр Кузаев), 8921-176-74-51 (дочь Ольга Липина), в отряд "Лиза Алерт" или полицию 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU