Известные писатели-фантасты приехали в Ковдор в поисках Гипербореи
19 апреля в Ковдоре состоится съезд писателей-фантастов.
Среди гостей были заявлены Сергей Лукьяненко, Андрей Щербак-Жуков, Владимир Торин, Вадим Панов, Олег Дивов, Антон Первушин, Максим Замшев. Первые авторы уже приехали в Мурманскую область.
Так, автор серии книг про дозоры Сергей Лукьяненко в своем Facebook делится северными снимками.
- Посетили шаманку. Она рассказала нам о старинных саамских обычаях и своих встречах с великанами-гипербореями. Задумчивые уехали фантасты обратно в Ковдор, - рассказал писатель.
Поездка к саами впечатлила Сергея Лукьяненко.
Вместе с ним в город, который уже называют столицей Гипербореи, приехали Андрей Щербак-Жуков и Владимир Торин.
При этом в феврале сообщалось, что Сергей Лукьяненко и еще писатель-фантаст Андрей Белянин отказались от участия в «Гиперборейских чтениях».
ИСТОЧНИК KP.RU