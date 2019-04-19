Известные писатели-фантасты приехали в Ковдор в поисках Гипербореи

СЕГОДНЯ 18:23 2019-04-19T17:19:01+03:00

Первые гости съезда писателей-фантастов уже приехали в Мурманскую область.

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19 апреля в Ковдоре состоится съезд писателей-фантастов.

Среди гостей были заявлены Сергей Лукьяненко, Андрей Щербак-Жуков, Владимир Торин, Вадим Панов, Олег Дивов, Антон Первушин, Максим Замшев. Первые авторы уже приехали в Мурманскую область.

Так, автор серии книг про дозоры Сергей Лукьяненко в своем Facebook делится северными снимками.

- Посетили шаманку. Она рассказала нам о старинных саамских обычаях и своих встречах с великанами-гипербореями. Задумчивые уехали фантасты обратно в Ковдор, - рассказал писатель.

Поездка к саами впечатлила Сергея Лукьяненко.

Вместе с ним в город, который уже называют столицей Гипербореи, приехали Андрей Щербак-Жуков и Владимир Торин.

При этом в феврале сообщалось, что Сергей Лукьяненко и еще писатель-фантаст Андрей Белянин отказались от участия в «Гиперборейских чтениях».

ИСТОЧНИК KP.RU