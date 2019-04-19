В Мурманске мужчина напал на фельдшера скорой помощи

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-19T17:12:51+03:00

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Вероятно, это история осталась бы за кадром обычных будней мурманчан, но очевидцев, наблюдавших ночное происшествие на улице Олега Кошевого в столице Заполярья, возмутило поведение блюстителей порядка, о чем они не преминули написать в соцсетях.

- В 3:00 19 апреля произошел инцидент с активным наркоманом и пассивными работниками правоохранительных органов. Прибывшая на вызов скорая помощь подверглась нападению со стороны первого. И это в присутствии двух нарядов полиции, которые стояли и равнодушно наблюдали, как мужчина пинал фельдшера, прибывшего оказать ему медицинскую помощь. Вот такая ситуация, - написал полный праведного негодования пост Михаил Витковский.

В полиции не отрицают, что ночной инцидент был, но краски сгущать все же не стоит.

- В дежурную часть поступило сообщение о разбитом стекле на улице Олега Кошевого. Сотрудники выехали и обнаружили мужчину 41-летнего мужчину, который попросил вызвать ему скорую помощь, так как получил телесные повреждения и чувствовал себя плохо. Когда северянин оказался в карете медиков, начал вести себя некорректно: пытался ударить фельдшера и нецензурно выражался в ее адрес. Сотрудники вмешались и доставили буяна в отдел полиции, предварительно взяв заявление у медика, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

В ведомстве проводят проверку. Находился ли нападавший в состоянии наркотического или алкогольного опьянения не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU