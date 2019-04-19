Для Кандалакшской ЦРБ пока не нашли главного врача

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-19T16:00:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Судя по всему, найти достойного кандидата на пост главного врача Кандалакшской ЦРБ, способного оперативно вывести учреждение из кризиса, не так-то просто. Напомним, предыдущего руководителя больницы Владимира Петрова врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил прямо на оперативном совещании правительства региона. Главная причина – не правильное распределение средств, которых катастрофически не хватало на оборудование и медикаменты. Перед и.о. министра здравоохранения Заполярья Дмитрием Панычевым поставили задачу найти достойного кандидата, но выполнить ее оперативно в течение нескольких дней пока не удалось.

- Новый главный врач Кандалакшской ЦРБ пока не назначен. Обязанности исполняет заместитель руководителя по медицинскому обслуживанию населения Валентина Руденко, - сообщили «КП» в пресс-службе министерства здравоохранения по Мурманской области.

Возможно ситуация прояснится на завтрашней встрече Андрея Чибиса с главными врачами медицинских учреждений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU