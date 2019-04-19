На чердаке мурманского краеведческого музея в ходе ремонта нашли птенцов сизого голубя

СЕГОДНЯ 16:53 2019-04-19T16:53:42+03:00

Голубиное гнездо нашлось на чердаке краеведческого музея, который сейчас готовят к масштабному ремонту. Фото: Георгий Дзенисов

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Пернатые надежно прячут свое потомство от кошек. Так что увидеть гнездо с миниатюрными птичками ой как непросто. Особенно трудно обстоит дело с голубями. Народная молва гласит: если уж Вы видели птенцов сизого голубя, то видели все чудеса на белом свете.

Мурманским орнитологам повезло. В музее они обнаружили образцовое гнездо сизых голубей. Здание сейчас проходит через полную реконструкцию и масштабный ремонт, но герои нашей заметки работают в учреждении, поэтому сумели пробраться на чердак.

Там-то, под кровлей культурного учреждения они и обнаружили гнездышко. Орнитологи разместили на участке экшен-камеру и сняли несколько видеороликов по «удаленке», чтобы не спугнуть бедную птицу с насиженных мест.

- Пришла весна, а голуби на чердаке Мурманского областного краеведческого музея уже успели вывести птенцов. Видели когда-нибудь маленьких голубей? Весьма непрезентабельно выглядит «птица мира» в первые дни после рождения, - сообщил орнитолог и фотограф Георгий Дзенисов в группе «Птицы Мурмана».

На видео просматриваются два до смерти перепуганных птенца. Мимо них прохаживается белая голубка с важным и гордым видом, не иначе их матушка: «курлык-курлык»...

Кстати, а почему бы музейщикам не открыть на этом месте особую экспозицию - с живым птицами? Надо будет предложить им такую идею после реконструкции здания!

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На чердаке мурманского музея случайно нашли голубиные гнезда.Автор: Георгий Дзенисов

ИСТОЧНИК KP.RU