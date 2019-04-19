Появилось видео смертельной аварии в Мурманской области, которую спровоцировал неизвестный лихач

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-19T14:25:27+03:00

Вот он, роковой момент - предположительный виновник ДТП вынырнул на "встречку". У водителя Logan было всего несколько секунд, чтобы принять решение... Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области

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Несколько секунд разделили жизнь и смерть, здоровье и болезнь. Страшные, роковые секунды, когда нужно принять верное решение. Надеемся от всего сердца: никто из наших читателей не попадет в ситуацию, в которой оказался водитель Renault Logan в Мурманской области. Вечером 13 апреля, на трассе в Кольском районе несколько секунд решили все.

Смотрим запись с видеорегистратора Logan, опубликованную после аварии. Иномарка быстро движется по трассе под Кильдинстроем. Внутри - водитель и 18-летний пассажир. По встречной полосе проносится фура. Из-за нее внезапно выныривает легковушка какого-то лихача и вылетает на «встречку».

Водитель Logan резко увиливает направо, в сторону обочины, и уходит от столкновения. По мнению ряда автолюбителей, в таких случаях стоит и дальше прижиматься к обочине, медленно снижая скорость.

Увы, водитель Logan делает иначе - выруливает обратно на свою полосу, продолжая давить на газ. В итоге иномарку заносит боком на еще одну попутную фуру. Вспышка света, оглушительный грохот, писк бортового компьютера...

Через несколько дней мать похоронила единственного 18-летнего сына. Пассажир погиб, а водитель покалечился по вине неизвестного лихача, выскочившего на «встречку». Сейчас этого человека срочно разыскивают полицейские и родственники погибшего. Если Вы стали очевидцем ДТП, пожалуйста, позвоните правоохранителям: 8 (8152) 45-09-28, 40-79-05, 8 911 060 63 11 или 02.

Разобрать номера авто по записи видеорегистратора не удалось из-за плохого освещения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/704179" frameborder="0"></iframe> В Мурманской области смертельное ДТП произошло за несколько секунд.Разыскиваются очевидцы, которые прольют свет на личность неизвестного лихача - виновника аварии. Автор: пресс-служба УМВД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU