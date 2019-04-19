Появилось видео смертельной аварии в Мурманской области, которую спровоцировал неизвестный лихач
Несколько секунд разделили жизнь и смерть, здоровье и болезнь. Страшные, роковые секунды, когда нужно принять верное решение. Надеемся от всего сердца: никто из наших читателей не попадет в ситуацию, в которой оказался водитель Renault Logan в Мурманской области. Вечером 13 апреля, на трассе в Кольском районе несколько секунд решили все.
Смотрим запись с видеорегистратора Logan, опубликованную после аварии. Иномарка быстро движется по трассе под Кильдинстроем. Внутри - водитель и 18-летний пассажир. По встречной полосе проносится фура. Из-за нее внезапно выныривает легковушка какого-то лихача и вылетает на «встречку».
Водитель Logan резко увиливает направо, в сторону обочины, и уходит от столкновения. По мнению ряда автолюбителей, в таких случаях стоит и дальше прижиматься к обочине, медленно снижая скорость.
Увы, водитель Logan делает иначе - выруливает обратно на свою полосу, продолжая давить на газ. В итоге иномарку заносит боком на еще одну попутную фуру. Вспышка света, оглушительный грохот, писк бортового компьютера...
Через несколько дней мать похоронила единственного 18-летнего сына. Пассажир погиб, а водитель покалечился по вине неизвестного лихача, выскочившего на «встречку». Сейчас этого человека срочно разыскивают полицейские и родственники погибшего. Если Вы стали очевидцем ДТП, пожалуйста, позвоните правоохранителям: 8 (8152) 45-09-28, 40-79-05, 8 911 060 63 11 или 02.
Разобрать номера авто по записи видеорегистратора не удалось из-за плохого освещения.
В Мурманской области смертельное ДТП произошло за несколько секунд.Разыскиваются очевидцы, которые прольют свет на личность неизвестного лихача - виновника аварии. Автор: пресс-служба УМВД по Мурманской области.
ИСТОЧНИК KP.RU