В Мурманске собирают деньги на операцию собаке с гниющей лапой

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-19T15:30:59+03:00

Грэту удалось отловить только благодаря кинологу и одному из владельцев гаражей, в которых она жила

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Полтора месяца бедное животное мучилось с гниющей лапой, пока ее судьбой не занялись зоозащитники. Все это время она испытывала страшную боль. К счастью, теперь собака находится под опекой Фонда помощи животным «Путеводная звезда».

Первая попытка поймать беднягу провалилась с треском. Женщины, приехавшие по ее душу, прежде чем сделать укол снотворного, попытались одеть на собаку ошейник, с которым она от них и сбежала, несмотря на больную лапу. Поэтому во второй раз зоозащитницы приехали в сопровождении владельца одного из местных гаражей и кинолога отдела по конвоированию УФСИН по Мурманской области Михаила Заякина.

- Собака болеет и находится в сильном стрессе, поэтому бегать за ней по снегу бессмысленно. Мужчину она знала и подпустила к себе. Вместе мы ее придержали и сделали укол, а потом помогли перенести в машину, - рассказывает подробности спасательной операции Михаил Заякин.

Грэту – так ее окрестили волонтеры – отвезли в ветклинику и сделали рентген. Увы, худшие опасения подтвердились: разложение кости, воспаление тканей, процесс гниения. Лапу необходимо срочно ампутировать. Операция уже назначена, а чтобы оплатить ее зоозащитники открыли сбор. Посильную сумму можно перевести через Сбербанк Онлайн, введя в графе поиска «Путеводная звезда» и указав в назначении платежа «Пожертвование Грэта», либо через отделение банка по реквизитам Фонда:

р\сч 40703810341000000111

ИНН 5190067120

БИК 044705615

кор.счет №30101810300000000615

Доп.офис №8627/01960 Мурманское отделение ПАО Сбербанк

ИСТОЧНИК KP.RU