В Мурманской области ветераны Великой Отечественной в Дню Победы получат по пять тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-04-19T13:58:16+03:00

Изменить размер текста: A A

До одного из главных праздников года осталось меньше трех недель. Заполярье готовится достойно отметить 74 годовщину Победы в Великой Отечественной войне и чествовать тех, кто ценой собственной жизни защищал мир в нашей стране.

- Ветеранов войны в Мурманской области необходимо дополнительно поддержать. Поэтому в этом году ко Дню Победы они получат по пять тысяч рублей, а не по две как было ранее. Эту сумму выплатят в общей сложности более 3200 человек, – сообщил врио губернатора Заполярья Андрей Чибис.

Соответствующее поручение Андрей Владимирович дал региональному министерству социального развития. А на следующей наделе стартует традиционная акция «Георгиевская ленточка». Планируется, что волонтеры раздадут 6000 символов Победы и героизма.

5 мая в 12:00 торжественный митинг состоится в Долине Славы. Уже запланированы показательные выступления военнослужащих и работа интерактивных площадок с дегустацией солдатской каши. А 9 мая в 10:00 в Мурманске в честь Дня Победы пройдет торжественный парад военной техники. В этом году организаторы планируют впервые устроить в небе над столицей Заполярья авиашоу. В 22:00 возле мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья будет дан артиллерийский салют.

ИСТОЧНИК KP.RU