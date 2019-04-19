2019-04-19T12:15:09+03:00
Общество

Застрявшие в Мурманске дети из Островного отправились домой на «Еланской»

Поспособствовало этому как улучшение погодных условий так и своевременная заправка топливом
Иван ПЕТРОВ
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Вскоре после заправки, вечером 18 апреля, «Клавдия Еланская» отправилась в путь. Фото: группа "Гремиха, Мумранск-140, Островной" (vk.com/public141107989)Вскоре после заправки, вечером 18 апреля, «Клавдия Еланская» отправилась в путь. Фото: группа "Гремиха, Мумранск-140, Островной" (vk.com/public141107989)
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Юные танцоры отправляются домой. А вместе с ними и другие жители закрытого военного городка. Вечером 18 апреля теплоход «Клавдия Еланская» вышел из мурманского морского рыбного порта. На борту - обитатели ЗАТО Островной, которым давно не терпелось попасть домой. Задержка рейса составила несколько дней.

В первую очередь, стоит порадоваться за несовершеннолетних участников танцевального коллектива, которые участвовали в конкурсе «Хрустальный башмачек». Ранее из-за накладок в организации ребятам пришлось оставить удобную гостиницу «Моряк» и переселиться на борт теплохода. Впрочем, владельцы теплохода просят не называть этот процесс выселением.

- Информация о том, что детей из ЗАТО Островной выселили из гостиницы «Моряк», не соответствует действительности. Руководитель группы, зная, что выход теплохода задерживается, вместе с детьми добровольно покинула «Моряк», что подтверждено администрацией гостиницы, - сообщает судовладелец «Еланской», АО «Мурманское морское пароходство».

Злые языки поговаривают, что теплоход изначально задерживался именно из-за пробелм с топливом и долгов судовладельца. По официальной версии, впрочем, виноваты во всем неблагоприятные погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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