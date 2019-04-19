В Полярном мужчина вызвал полицейских домой и распылили на них слезоточивый газ
В Полярном расследуют уголовное дело, возбужденное против 30-летнего мужчины. Он попал под статью о применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Молодой человек вечером 13 апреля позвонил в полицию и рассказал, что находится в доме на улице Сивко и не может выйти из квартиры, потому что кто-то подпер ее снаружи. Наряд приехал и попал в неприятную историю.
Сначала стражи порядка увидели поврежденный электрический щиток.
- Кроме того, из соседней квартиры доносились крики. Предположив, что в помещении квартиры может совершается противоправное деяние, полицейские постучались в приоткрытую входную дверь квартиры, пояснив находящемуся за дверью мужчине, 1989 года рождения, о цели их прибытия и необходимости принятия у него объяснения. В ответ мужчина распылил в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ, - рассказал старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Мужчину задержали, но сотрудничать со следствием он отказывается и показания не дает. Потерпевшим проведено медицинское освидетельствование для фиксации следов преступления на теле. Полярнинцу грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU