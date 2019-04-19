2019-04-19T11:40:39+03:00
Общество

На территории мурманской «Сказки» строится детское кафе за 13 миллионов

В настоящий момент процесс дошел уже до внутренней отделки помещений
Иван ПЕТРОВ
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Фото: citymurmansk.ruФото: citymurmansk.ru
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«Что нам штрафы, что Минстрой, что нам дождик проливной?» Так, перефразируя известную песню, хочется рассказать о команде детского городка. Несмотря на серьезное наказание рублем, строители продолжают работу на территории мурманской «Сказки». И это хорошо, ведь главная игровая площадка Заполярья пользуется заслуженной популярностью среди северян.

Сейчас рабочие трудятся над строительством семейного кафе. Красивое деревянное здание на территории детского городка принимает все более четкие очертания. К слову, возводят это здание из экологически чистого материала - деревянных брусьев.

- Выполнен монтаж наружных и внутренних стен, а также монтаж строительных конструкций крыши, оконных блоков. В настоящее время строители занимаются изоляцией стен и кровли здания, внутренней обшивкой стен и кровли, устройством коммуникаций, - сообщает пресс-служба мурманской администрации.

Под крышей нового детского кафе организуют бесплатный интернет для всех посетителей. Все напитки, продаваемые на территории закусочной, будут безалкогольными. Кстати, проход на территорию «Сказки» со спиртными напитками также строго запрещен. Стоимость строительства детского кафе составляет 13 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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