2019-04-19T09:43:32+03:00
Происшествия

Снежногорск остался без воды из-за аварии на трубопроводе

Неисправность удалось устранить уже через полтора часа
Елена МОЛОДЦОВА
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Холодной воды в кране не было всего полтора часа.Холодной воды в кране не было всего полтора часа.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Вечер четверга, 18 апреля, в Снежногорске был испорчен аварией на водопроводе. На полтора часа все 64 жилых дома города остались без холодной воды.

- В 17:44 произошел прорыв питающей трубы на втором подъеме. Поскольку Снежногорск стоит на сопках, выше забора воды, то на подъеме работают две насосных станции. Между ними как раз и случился прорыв трубопровода, - рассказывает и.о. главы ЗАТО Александровск Сергей Богза. – В 20:44 поврежденный участок трубы был заменен и водоснабжение восстановлено.

К слову, жилищники сработали достаточно оперативно, и по факту без холодной воды люди остались всего на каких-нибудь полтора часа. Горячую воду и вовсе никто не отключал.

- Признаться, мы рассчитывали все устранить еще быстрее. Но труба, на которой предстояло произвести сварочные работы, находилась под давление, которое сначала пришлось медленно спускать, а потом также медленно подавать, чтобы избежать гидроудара, - объясняет Сергей Васильевич.

Тем не менее, жители Снежногорска смогли спокойно принять душ перед сном. А утром о случившейся накануне неприятности и вовсе все забыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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