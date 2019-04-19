3 года и 9 месяцев за две жизни: Виновнице пьяного ДТП в Мурмашах дали реальный срок

СЕГОДНЯ 09:18 2019-04-19T09:18:41+03:00

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Спустя девять месяцев после того, как в Мурмашах произошла трагедия, ее виновница получила наказание. Напомним, 24 июля Honda CR-V, за рулем которой находилась пьяная 36-летняя Марина Федченко (кстати, ее настоящая фамилия Новикова – Ред.), на полной скорости вылетела на тротуар, где в тот момент красила ограждение пенсионерка Галина Жаворонкова. Женщина погибла на месте, а внедорожник перевернулся и остался лежать на тротуаре. Вылетевший из него 45-летний мужчина тоже погиб. И вот уголовное дело, возбужденное по факту аварии, передали в суд.

Служители Фемиды выслушали все стороны, учли, что у Марины Новиковой на иждивении находится двое маленьких детей, и то, что автоледи свою вину признала, оплатила похороны погибших и лечение пострадавшим, и приговорили ее к реальному сроку. Ближайшие три года и 9 месяцев жительница Мурмашей проведет в колонии-поселения. Кроме того, после выхода на свободу женщина не сможет сесть за руль еще два года и 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU