2019-04-19T12:46:59+03:00
Общество

Мурманск попал в статью Business Insider про самые удивительные факты о России

Столица Заполярья стала примером стремительного сокращения численности населения
Ника СВЕТЛОВА
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За 2018 года население Мурманской области сократилось на 5 тысяч человек.За 2018 года население Мурманской области сократилось на 5 тысяч человек.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider опубликовал статью "13 потрясающих фактов об экономике России".

Ее автор Пэт Эванс упомянул в ней Мурманск. Как пример того, сколько жителей может потерять город.

- По данным Eurasia Daily Monitor, население России сокращается примерно на 700 человек в день или более чем на 250 000 человек в год. В некоторых городах, таких как Мурманск, после распада Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Это снижение отчасти связано со старением населения, падением уровня иммиграции и неспособностью правительства обеспечить соблюдение правил в области здравоохранения и питания. Некоторые наблюдатели возлагают вину на западные экономические санкции , которые привели к российской бедности и экономической неопределенности, - пишет портал.

В числе других фактов журналист приводит 460 миллиардов долларов резервных средств, что нефть и газ составляют 59% российского экспорта, более 13% россиян живут в бедности, но в стране более 70 миллиардеров, за 10 лет рубль упал в цене на 50%, среднемесячная зарплата - 670 долларов, потребление водки за последние 20 лет сократилось более чем на 50%, инвестиции в алмазную отрасль Зимбабве составили более четверти миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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