2019-04-19T11:10:59+03:00
Общество

В Мурманской области пенсионерам будут по-новому доплачивать до прожиточного минимума

Схема будет без учета индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты
Мария ПАШЕНКОВА
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Пенсионерам Мурманской области будут доплачивать до прожиточного минимума по новой схеме.Пенсионерам Мурманской области будут доплачивать до прожиточного минимума по новой схеме.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С апреля в Мурманской области изменится порядок социальной доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера.

Теперь сначала будет определяться размер общего дохода вышедшего на заслуженный отдых без индексации. А затем, если сумма будет ниже регионального прожиточного минимума пенсионера (это 12674 рубля), то назначать социальную доплату в размере разницы между прожиточным минимумом и общим доходом.

Ранее индексация учитывалась при расчете общего дохода, что уменьшало размер доплаты.

- Подобный порядок приводил к тому, что у пенсионеров с низким уровнем материального обеспечения размер выплат оставался без изменений даже после индексации. Новый порядок будет также распространен и на прошедшую в январе этого года индексацию страховых пенсий. Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, - рассказали в Мурманском отделении Пенсионного фонда России.

Также в нем наглядно показали, как будет работать новая схема. Например, пенсия составляет 12347 рублей. До прожиточного минимума в 12674 рубля нужна доплата 327 рублей.

Из-за индексации с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05% или на 870 рублей, получается 13217 рублей. По новым правилам размер социальной доплаты к пенсии не меняется. Общий доход пенсионера составляет: 13217 рублей (пенсия) + 327 рублей (социальная доплата) = 13544 рубля. Общий доход пенсионера превышает величину прожиточного минимума в регионе на сумму индексации пенсии - 870 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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