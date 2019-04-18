Следователи выяснят, кто виноват в смерти мужчины, поскользнувшемся на льду в Мурманске

СЕГОДНЯ 17:22 2019-04-18T17:22:51+03:00

Пока точно известно, что никакого преступления в отношении погибшего совершенно не было

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Несмотря на бурную деятельность штаба по наведению порядка в сфере обслуживания многоквартирных домов и уборки территорий муниципалитетов, в марте из-за плохой работы жилищников погибло сразу два человека. Напомним, первой жертвой весны стала 64-летняя мурманчанка, которой на голову упала наледь возле дома №8 по Рыбному проезду. Вторым оказался 45-летний мужчина, который поскользнулся и упал на дороге между домами №10 и 10/2 по улице Ломоносова в столице Заполярья 30 марта.

- По факту смерти мужчины была проведена процессуальная проверка, в ходе которой установлено, что в отношении погибшего какого-либо преступления против жизни и здоровья совершено не было. Причиной смерти стала травма головы, полученная при падении, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – Сейчас начата еще одна доследственная проверка, в ходе которой будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за содержание придомовой территории.

Если следователи усмотрят в этом трагическом случае признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», то в ведомстве возбудят уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU