2019-04-19T08:52:16+03:00
Общество

В Мурмашах сразу два осужденных лишились длительных свиданий из-за флэшек в кошельках у их родственниц

Сразу две визитерши проявили похвальную забывчивость в отношении запрещенных на территории ИК-18 предметов
Елена МОЛОДЦОВА
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В колониях строго режима длительные свидания положены три раза в год. Поэтому вдвойне обидно, когда оно срывается.В колониях строго режима длительные свидания положены три раза в год. Поэтому вдвойне обидно, когда оно срывается.Фото: Тимур ХАНОВ
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Осужденным, отбывающим наказание в колониях строго режима, длительные свидания с родными положены всего три раза в год. Разумеется, они их ждут с нетерпением. Поэтому в двойне обидно, когда запланированная встреча срывается из-за банальной забывчивости. На днях сразу два подопечных исправительной колонии строго режима №18 в Мурмашах остались без длительных свиданий.

- В обоих случаях посетительниц уличили в попытке проноса запрещенных на территории режимного учреждения предметов. Сначала при досмотре вещей 35-летней жительницы Междуречья сотрудники отдела безопасности нашли у нее в кошельке карту памяти micro SD на два гигабайта и USB-накопитель на четыре гигабайта. А следом 24-летняя девушка из Мончегорска попыталась пронести флэшку на четыре гигабайта в косметичке, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Долгожданные свидания пришлось отменить, и посетительницы вернулись домой ни с чем. В отношении забывчивых северянок составлены протоколы об административном правонарушении. Проводятся проверки. А сорвавшуюся встречу перенесут на следующий раз. Остается надеется, что к ней они подготовятся более тщательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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