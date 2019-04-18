Андрей Чибис: "Объединение МАГУ и МГТУ неоднозначно"

СЕГОДНЯ 17:51 2019-04-18T17:51:55+03:00

Врио губернатора Мурманской области заявил, что вопрос надо будет еще обсудить с Минпросвещения

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Весной 2017 года МАГУ получил статус опорного вуза и стал на ступень выше МГТУ, дела у которого в последнее время все хуже и хуже.

После появились слухи, когда минпросвещения выступило за укрупнение вузов, что технический университет хотят присоединить к Арктическому. Но даже обсуждение этого процесса шло со скрипом.

Эту тему снова подняли на встрече врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса со студентами МГТУ и МАГУ. Глава региона подчеркнул, что такое объединение - процесс очень неоднозначный.

- Мы готовы еще раз отработать вопрос с федеральным министерством, руководством вузов и работодателями. Необходимо сделать так, чтобы у нас появился научно-образовательный центр с хорошей материально-технической базой для подготовки востребованных специалистов. Мы будем поддерживать оба вуза, - отметил Андрей Чибис.

А уже в ближайший месяц будет создан план по развитию высшего образования в регионе. Тоже небольшой срок дали и руководителям культурных учреждений, чтобы они придумали, как заинтересовать северян своими мероприятиями.

ИСТОЧНИК KP.RU