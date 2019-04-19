2019-04-19T10:12:52+03:00
Общество

В селах Мурманской области появятся старосты

Они будут решать вопросы местного значения на общественных началах
Елена МОЛОДЦОВА
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Старосты помогут решать проблемы своих сел.Старосты помогут решать проблемы своих сел.Фото: Людмила ШЕКА
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В небольших населенных пунктах Заполярья могут появиться старосты. На общественных началах они будут взаимодействовать с местной властью и помогать решать проблемы своего села. Такой законопроект рассмотрели на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Мурманской областной Думы.

- Институт старост работает в 31 тысяче населенных пунктов из 52 регионов России, в частности в Ленинградской и Вологодской областях. В последней я был лично и скажу, что местные жители довольны такой формой взаимодействия, - отметил председатель комитета Владимир Мищенко. – На мой взгляд, это движение вперед и развитие местного самоуправления. Законопроект интересен и полезен.

Кроме того, это нововведение позволит сэкономить денежные средства и направить их на решение проблем населения. Старост будут назначать Советы депутатов муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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