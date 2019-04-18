Снятый в Мурманской области клип получил престижные награды
В августе прошлого года в Мурманской области снимали клип для группы SunSay на композицию "Песня Земли". Локацией стала Териберка, а северяне оказались актерами.
Премьера состоялась в ноябре того же года - только на официальном канале группы на YouTube видео посмотрели 166 тысяч раз. И спустя несколько месяцев работа стала собирать награды.
- «Песня Земли» признан лучшим по итогам сразу нескольких фестивалей. Жюри рассматривало проект с самых разных сторон: в качестве короткометражного кино, музыкального видео, музыкального клипа и танцевального фильма, - сообщает пресс-служба WWF России.
Так, на фестивале Open window international film challenge "Песня Земли" победило в номинации "Музыкальное видео". Стал лидером фестиваля Music Video Underground, посвященного музыкальным клипам и танцевальным фильмам. И вышел в полуфинал международного конкурса короткометражных фильмов Moscow shorts international.
Напомним, что клип также снимался на Камчатке и в Карелии.
ИСТОЧНИК KP.RU