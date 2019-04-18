Снятый в Мурманской области клип получил престижные награды

СЕГОДНЯ 18:21 2019-04-18T18:22:21+03:00

Клип на композицию "Песня Земли" снимали в Териберке. Фото: YouTube

Работу "Песня Земли" от SunSay и WWF посмотрели в интернете 166 тысяч раз

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В августе прошлого года в Мурманской области снимали клип для группы SunSay на композицию "Песня Земли". Локацией стала Териберка, а северяне оказались актерами.

Премьера состоялась в ноябре того же года - только на официальном канале группы на YouTube видео посмотрели 166 тысяч раз. И спустя несколько месяцев работа стала собирать награды.

- «Песня Земли» признан лучшим по итогам сразу нескольких фестивалей. Жюри рассматривало проект с самых разных сторон: в качестве короткометражного кино, музыкального видео, музыкального клипа и танцевального фильма, - сообщает пресс-служба WWF России.

Так, на фестивале Open window international film challenge "Песня Земли" победило в номинации "Музыкальное видео". Стал лидером фестиваля Music Video Underground, посвященного музыкальным клипам и танцевальным фильмам. И вышел в полуфинал международного конкурса короткометражных фильмов Moscow shorts international.

Напомним, что клип также снимался на Камчатке и в Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU