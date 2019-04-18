Тресковый фарш из Мурманска тщательно проверили красноярские специалисты
Рыба из Баренцева моря перерабатываются в столице Заполярья. Часть (относительно небольшая) остается в родном регионе, но куда больший процент отправляется на экспорт. Таким образом рыбные лакомства из Мурманска попадают во все уголки страны, в том числе, и в Сибирь, за 5 тысяч километров от Заполярья.
В одном из супермаркетов Красноярска местные специалисты отловили упаковку фарша. И решили включить данный образец в свое исследование. А проверяли они качество мясного и рыбного фарша в регионе. В итоге мурманская продукция показала себя вполне достойно. Звезд с неба не хватает, но и желания выбросить в мусорное ведро тоже не возникло: хороший, достойный уровень...
- Фарш рыбный из трески замороженный по результатам исследований на видовую принадлежность соответствует требованиям нормативной документации и информации, заявленной на маркировке потребительской тары. Замечаний по маркировке нет, - сообщили в красноярском государственном центре стандартизации и метрологии (ЦСМ).
Наряду с Заполярьем участие в проверочных мероприятиях проходили еще 2 рыбных фарша, произведенных в Красноярске. Данная продукция также не вызвала нареканий у специалистов ЦСМ.
ИСТОЧНИК KP.RU