2019-04-18T14:36:09+03:00
Общество

Тресковый фарш из Мурманска тщательно проверили красноярские специалисты

Заполярная продукция не ударила в грязь лицом, поучаствовав в проверке наряду с другими двумя участниками
Иван ПЕТРОВ
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В Красноярске проверили мурманский фарш. Фото: krascsm.ruВ Красноярске проверили мурманский фарш. Фото: krascsm.ru
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Рыба из Баренцева моря перерабатываются в столице Заполярья. Часть (относительно небольшая) остается в родном регионе, но куда больший процент отправляется на экспорт. Таким образом рыбные лакомства из Мурманска попадают во все уголки страны, в том числе, и в Сибирь, за 5 тысяч километров от Заполярья.

В одном из супермаркетов Красноярска местные специалисты отловили упаковку фарша. И решили включить данный образец в свое исследование. А проверяли они качество мясного и рыбного фарша в регионе. В итоге мурманская продукция показала себя вполне достойно. Звезд с неба не хватает, но и желания выбросить в мусорное ведро тоже не возникло: хороший, достойный уровень...

- Фарш рыбный из трески замороженный по результатам исследований на видовую принадлежность соответствует требованиям нормативной документации и информации, заявленной на маркировке потребительской тары. Замечаний по маркировке нет, - сообщили в красноярском государственном центре стандартизации и метрологии (ЦСМ).

Наряду с Заполярьем участие в проверочных мероприятиях проходили еще 2 рыбных фарша, произведенных в Красноярске. Данная продукция также не вызвала нареканий у специалистов ЦСМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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