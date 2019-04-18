В Апатитах 30-летний племянник задушил своего дядю из-за женщины

СЕГОДНЯ 13:43 2019-04-18T13:43:37+03:00

В Апатитах племянник и дядя выпивали в уютной обстановке, но употребление алкоголя как всегда закончилось "бытовухой". Фото: пресс-служба следственного комитета по Мурманской области

Мужчина расправился с 50-летним родственником на почве ревности к его супруге

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Всем известно, что алкоголь искажает сознание. Некоторые чувства, например, усиливаются до абсурда. Наркологи отмечают у пьющих людей вспышки ревности, настоящий «синдром Отелло».

Недавнее происшествие в Мурманской области подтверждает данную точку зрения. Пьяный житель Апатитов расправился со своим собственным дядей. Поводом послужили чувства, которые молодой мужчина испытывал к супруге старшего родственника. Ужасный случай произошел в квартире обычного жилого дома на улице Ферсмана.

- В ночь с 16 на 17 апреля ранее неоднократно судимый местный житель распивал спиртные напитки со своим родственником. В ходе возникшей ссоры злоумышленник сдавил шею потерпевшего и удерживал до тех пор, пока последний не перестал подавать признаков жизни, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Мурманской области.

Что интересно, 50-летний мужчина даже не пытался сопротивляться. Видимо, просто не сумел: молодой 30-летний племянник явно превосходил его по силе. Когда ревнивец понял, что все кончено, придумал для себя линию защиты: дядя, мол, внезапно скончался сам. Именно такую версию мужчина изложил прибывшим на место медикам. «Скорую» он вызвал вскоре после гибели родственника.

Как только следователь разобрался в случившемся, сразу же заподозрил убийство. Под давлением улик племянник во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Северянин рискует попасть в колонию на срок до 15-ти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU