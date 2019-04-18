2019-04-18T14:06:45+03:00
Общество

Сельским депутатам Мурманской областной предлагают не отчитываться о доходах

Правда, если их расходы за год не превышают прибыль за минувшие три
Елена ЧУМАКОВА
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В областнйо Думе хоятт освободить парламенатриев на селе от отчетов о доходах. Фото: Мурманская областная ДумаВ областнйо Думе хоятт освободить парламенатриев на селе от отчетов о доходах. Фото: Мурманская областная Дума
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Апрель – месяц, когда вся страна бурно обсуждает, кто и из чиновников и народных избранников заработал за минувшие 12 месяцев больше, а кто несколько обеднел. Так, например, за 2018 год самыми богатыми слугами народа стали вице-губернатор Евгений Никора – 8,4 миллиона рублей и депутат Мурманской областной Думы Виктор Сайгин – 33 миллиона рублей. Кончено, парламентариям из сельских поселений до таких впечатляющих сумм далеко. Именно поэтому их коллеги из облдумы решили облегчить им жизнь.

- Уже давно заявлялось, что финансы у депутатов нижнего звена небольшие. Поэтому мы вносим на федеральный уровень предложение освободить наших коллег из сельских населенных пунктов от предоставления сведений о доходах их и членов их семьей. Но при условии, что совокупный расход за год не превышает доходов за три последних года, - рассказал председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

Насколько это разумно, пока трудно говорить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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