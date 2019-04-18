Юные танцоры из Островного застряли в Мурманске и оказались выселены из гостиницы

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-18T12:48:57+03:00

В Мурманске снова задерживается "Клавдия Еланская" в связи с погодными условиями. А вместе с ней - ребята и девчонки, учащиеся из Островного. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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Красивый, белый, сияющий теплоход - единственное связующее звено между большой землей и отдаленным ЗАТО. Правда, жители закрытого военного городка не выигрывают от этого.

Любые проблемы с погодой, любые неполадки, связанные с судном «Клавдия Еланская» моментально отражаются на островинцах. Либо им не удается покинуть родной населенный пункт, либо не получается вернуться домой из Мурманска. Так происходило уже много раз, и вот случилось снова.

Недавно в Мурманск прибыл танцевальный коллектив школьников из Островного. Ребята приняли участие в конкурсе «Хрустальный башмачек». А когда пришло время возвращаться, оказалось, что «Клавдия Еланская» застряла в Мурманске на неопределенный срок.

- В настоящий момент теплоход задерживается в связи с погодными условиями. Жители Островного временно проживают на борту, как всегда бывает в таких случаях, - пояснили нам в администрации ЗАТО Островной.

Ранее мальчишки и девчонки расселились в мурманском отеле «Моряк», однако гостиничные номера им пришлось покинуть. Связано это с истечением контракта на проживание. Накладка произошла по той простой причине, что никто не предвидел неприятностей с судном. Хотя пророческий дар для этого, вроде бы, не нужен. «Еланская» задерживается далеко не впервые...

ИСТОЧНИК KP.RU