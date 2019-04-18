Из-за паводка питьевую воду в Минькино доставляют автоцистернами

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-18T12:57:40+03:00

Пока воду из крана в Минькино использовать для питья и приготовления пищи не стоит. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

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Несмотря нам все предпринятые меры, гром все-таки грянул – жителей Минькино просят не использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи. О неприятной ситуации, которая ежегодно происходит в поселке из-за паводка, глава администрации Кольского района Александр Лихолат уже доложил врио губернатору Мурманской области Андрею Чибису. Напомним, на днях аналогичные ограничения ввели и в Абрам-Мысе.

- Вода в многоквартирные дома Минькино и Абрам-Мыса поступает из реки Большая Лавна, рядом с которой находятся карьеры. В них активно вывозят грунт со стройплощадки рядом с Мишуково, при этом в некоторых местах землю сваливают буквально в 92 метрах от реки. В итоге каждый год эта взвесь попадает в водоем, и пить Н2О, идущую из крана, становится невозможно, - объясняют в администрации Кольского района.

Сейчас питьевую воду для 554 жителей Минькино подвозят автоцистерной. Тем не менее, в Кольском районе разработал долгосрочный план, согласно которому объекты системы водоснабжения АО «Нефтяной терминал «Лавна» будут переданы в муниципальную собственность. После этого там планируют установить станции водоочистки и построить дополнительный водопровод. Предполагается, что это поможет решить ежегодную сезонную проблему с живительной влагой не только в Минькино, но и в Междуречье, и Мишуково.

ИСТОЧНИК KP.RU