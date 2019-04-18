Главврач Апатитско-Кировской больницы рассказал, почему вертолет санавиации сел прямо на дорогу

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-18T13:22:17+03:00

Со слов Юрия Ширяева, такие вылеты будут проходить чаще

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Новость о том, что на трассе Апатиты-Кировск сел вертолет санавиации, вызвало большое обсуждение. Многих водителей удивило, что для вертолета не нашлось специальной площадки, поэтому движение было перекрыто.

В Центре медицины катастроф рассказали, что для "вертушки" не была расчищена территория у старого аэропорта. Поэтому пришлось задействовать дорогу. На нее "скорая" привезла пациентку, которую борт забрал, чтобы доставить в областную больницу.

Теперь же ситуацию прокомментировал главный врач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев.

- Эвакуация была экстренной и прошла успешно. Времени на уточнение возможности сесть в старом аэропорту не было, поэтому, как и раньше, посадили на трассе. Вместе с администрацией Кировска и специалистами аэропорта "Хибины" уточнили параметры вертолетной площадки в старом аэропорту - возможность садиться есть. В дальнейшем будем прорабатывать вопрос о стационарной вертолетной площадке там же, соответствующей всем требованиям законодательства, - рассказал "Народному ТВ" главврач.

Пациенту вез Ми-8АМТ с современным медицинским блоком, который недавно заступил на службу в Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU