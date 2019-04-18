В Мурманской области Краснощелье и Сосновку хотят электризовать следом за Каневкой

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-18T15:33:55+03:00

В данные момент жители сел не имеют доступа к току круглосуточно - только на пару часов

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В Заполярье имеется целый ряд отдаленных муниципалитетов. Людей там немного, товары привозят, в лучшем случае, раз в неделю, а о качественной медицинской помощи остается мечтать. Но местные не особо переживают - иногда человеку хочется оторваться от цивилизации. А связана такая оторванность с полным отсутствием дорог.

Список подобных сел в Мурманской области давно известен. В первую очередь, это Каневка, Краснощелье и Сосновка. Но в последнее время отдаленные села пытаются вернуть к цивилизации.

Недавно разгорелся скандал в связи с тем, что Каневка получает электричество лишь пару часов в день (что неудивительно - оно там исключительно дизельное). Прокуратура обязала перевести село на бесперебойные поставки энергии, сколько бы времени не понадобилось на это. На днях подобное же решение вынесли в адрес других населенных пунктов.

- Прокуратурой Ловозерского района проведена проверка по коллективным обращениям жителей отдаленных сел Ловозерского района - Краснощелье и Сосновка. Жители указанных сел пожаловались в прокуратуру район на отсутствие бесперебойного круглосуточного электроснабжения в данных селах, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Как и в случае с Каневкой, надзорный орган обязал наладить поставку тока в режиме 24/7. Впрочем, как именно это сделать, до сих пор неясно. Придется либо запасаться мазутом на 10 лет вперед, либо тянуть высоковольтную линию за 100 километров, через скалы и болота непролазной тундры.

ИСТОЧНИК KP.RU