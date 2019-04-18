2019-04-18T11:54:43+03:00
Политика

В Мурманске больше не будут выбирать депутатов горсовета по партийным спискам

Парламентарии выбрали мажоритарную систему
Мария ПАШЕНКОВА
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Теперь мурманчане будут голосовать за конкретных людей, а не партии.Теперь мурманчане будут голосовать за конкретных людей, а не партии.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Приближаются выборы в Мурманской области: осенью северяне определят нового губернатора региона, а также депутатов горсовета.

До недавнего времени в областном центре действовали выборы по партийным спискам, когда каждая из партий получает число мандатов, пропорциональное набранному проценту голосов. И решает, кто будет представлять ее в Совете депутатов. Так избирали половину депутатов. Но сейчас от нее решили отказаться в пользу мажоритарной системы, когда голосуют за конкретных людей.

Чтобы отказаться от партийных списков, пришлось изменить Устав города. А для этого провести публичные слушания. Конечно, были те, кто был против (в их числе и депутаты). Но большинство выступило за мажоритарную систему.

Поэтому на 57-м заседаниип Совета депутатов, которое состоялось 17 апреля, было решено изменить правила выборов в столице Заполярья. Против выступил только один человек.

– Прямая работа с избирателями всегда должна быть превыше всего. Причем не только в момент предвыборной кампании, а на протяжении всего депутатского срока. Я встречаюсь с жителями с 2007 года и очень хорошо знакома с их проблемами, поэтому сложно представить, как работают «списочники», не зная округа. Искренне считаю, что мажоритарная система – самый оптимальный вариант для продуктивного решения вопросов местного значения, - прокомментировала решение депутат Антонина Климова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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