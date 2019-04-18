У мурманской общественной наблюдательной комиссии состоялся прямой разговор с федеральной службой исполнения наказания

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-18T09:33:55+03:00

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Вчера, 17 апреля, прошла встреча представителей общественных наблюдательных комиссий (ОНК – Ред.) и федеральной службы исполнения наказания всероссийского формата. По видеоконференцсвязи смогли пообщаться и увидеть целостную картину дел по всей России.

- Этот прямой разговор с коллегами из разных регионов подтвердил существующую тенденцию к тому, что жалобы осужденных на условия содержания сокращаются повсеместно, - отметил председатель ОНК Мурманской области Юрий Мананков. – Основная тема обращений сегодня – медицинское обслуживание, которое в службе исполнения наказания затруднено, как правило, из-за большого букета серьезных заболеваний, с которым поступают осужденные в колонии, а также из-за нехватки квалифицированных медицинских кадров, и в первую очередь – узких специалистов.

Правда, в ОНК не теряют надежду, что общими усилиями удастся решить эти болезненные вопросы. Следующая подобная встреча в формате прямого диалога в масштабе всей страны запланирована на конец этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU