В Мурманске пьяный водитель заснул посреди дороги

СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-18T08:54:50+03:00

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Заслуженная неудача - так можно описать то, что случилось с мурманчанином.

Группа задержания вневедомственной охраны патрулировала улицы и заметила на проспекте Ленина Peugeo, который стоит посреди проезжей части. Другим машинам пришлось объезжать неожиданное препятствие. Сотрудники Росгвардии решили выяснить, почему водитель не двигается - может, ему стало плохо? Но оказалось, что мужчине было наоборот очень хорошо.

- Росгвардейцы увидели, что 32-летний водитель спит. Когда сотрудники разбудили его и поинтересовались не нужна ли ему помощь, последний, увидев правоохранителей, завел свой автомобиль и попытался скрыться. Через несколько метров автомобиль заглох, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Стало понятно, что что-то тут нечисто. Догадки стражей порядка подтвердились: мужчина был пьян. От него пахло алкоголем, а язык заплетался. Росгвардейцы вызвали на место сотрудников ГИБДД для проведения освидетельствования. Как только водитель услышал, что сейчас приедете госавтоинспекция, он снова попытался уехать. Но его задержали.

Теперь ему грозит наказание. Если окажется, что мурманчанин не первый раз садится пьяным за руль, то уголовное.

Напомним, не так давно почти такая же история приключилась у центрального плавательного бассейна. Здесь водитель тоже заснул за рулем, а разбудили его сотрудники ГИБДД. Не исключено, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU