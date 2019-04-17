Андрей Чибис распорядился дать фермерам Мурманской области больше воздуха

СЕГОДНЯ 18:10 2019-04-17T17:59:43+03:00

В правительстве Мурманской области задумались, как убрать все подводные камни с пути фермеров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Андрей Чибис только четвертую неделю работает в Мурманской области, но уже активно изучает все стороны жизни региона. В поле его зрения попали рыбаки, медицина, нечищеные крыши и даже парковка в аэропорту.

Новая тема - фермерство. В Заполярье оно развито плохо, и не только потому, что суровая северная природа не дает работать людям от сохи. О том, какие камни есть на пути, Андрею Чибису во время его визита рассказали в фермерском хозяйстве в Кольском районе.

Братья Мчедлишвили выиграли грант в 2,5 миллиона рублей и открыли цех по переработке молока. Но чтобы это сделать, им пришлось выделить 500 тысяч рублей на ветконтроль и все необходимые документы.

- Это слишком высокие расходы для малого бизнеса, - возмутился Андрей Чибис. - Поручаю правительству в срок до конца мая сократить расходы фермеров на производственный контроль, лабораторные исследования и экспертизы – частично стоимость этих услуг устанавливается областными организациями, и мы имеем возможность их снизить. Кроме того, важно оценить сроки прохождения контрольных мероприятий, уверен, что их можно сократить.

При этом, если уменьшение расходов не будет возможно, то в правительстве региона разработают субсидии для поддержки фермеров.

Еще одно поручение дали министрам: развития промышленности и предпринимательства, экономического развития, - создать торговые точки, где было бы удобно продавать продукцию малых хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU